В Париже радикалы устроили погромы на улицах

В Париже члены радикального движения black bloc устроили погромы на улицах города. Они начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки.

© IMAGO JB Autissier Globallookpress

Масштабный митинг организовали сторонники левых после оглашения результатов первого тура голосования. Несколько часов шествие проходило относительно спокойно. Однако позже к демонстрантам присоединились члены black bloc, которые начали устраивать погромы на улицах. В результате произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Напомним, что 30 июня во Франции начались выборы в парламент. По результатам первого тура, партия президента страны Эмманюэля Макрона заняла третье место, в то время как лидирующую позицию занимает крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Отмечается, что несмотря на то, что президентство действующего главы государства не находится под угрозой, но в случае победы оппозиции, ему придется разделить руководящие обязанности с Ле Пен.