В ФРГ полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

Неизвестный напал с ножом на полицейских в германском городе Лауф-ан-дер-Пегниц, они открыли огонь. Как уточняется в сообщении правоохранительных органов, нападавший умер от полученных ранений.

Инцидент произошел после того, как мужчина начал оскорблять полицейских возле местного вокзала. Они применили перцовый баллончик. После этого мужчина напал на них с ножом, в ответ стражи порядка применили оружие.

"Несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных ранений", - говорится в заявлении.



Нападавший был иранского происхождения, указывает таблоид Bild. Его мотивы неизвестны.