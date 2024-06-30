$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

В ФРГ полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

Неизвестный напал с ножом на полицейских в германском городе Лауф-ан-дер-Пегниц, они открыли огонь. Как уточняется в сообщении правоохранительных органов, нападавший умер от полученных ранений.

В ФРГ полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину
© globallookpress.com

Инцидент произошел после того, как мужчина начал оскорблять полицейских возле местного вокзала. Они применили перцовый баллончик. После этого мужчина напал на них с ножом, в ответ стражи порядка применили оружие.

"Несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных ранений", - говорится в заявлении.

Нападавший был иранского происхождения, указывает таблоид Bild. Его мотивы неизвестны.

Происшествия
Горячая новость
9