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В Казахстане нашли пропавших в горах подростков

Казахские спасатели нашли семерых подростков, которые поднялись в горы около города Алма-Аты, но не сумели самостоятельно спуститься вниз. Об этом сообщило МЧС Казахстана в своем Telegram-канале.

В Казахстане нашли пропавших в горах подростков
© Газета.Ru

Сотрудники ведомства провели спасательную операцию на пике Кумбель, куда поднялись подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Они «совершенно не подготовились к походу», поэтому не смогли спуститься обратно, отметили в МЧС.

Спасатели РОСО спустили несовершеннолетних с горы, после чего их осмотрели медики. Никому из подростков не потребовалась медицинская помощь. В ближайшее время их передадут родителям, добавили в министерстве.

До этого в Приморском крае помощь спасателей потребовалась молодым людям, которые катались на сапбордах в Амурском заливе. Трое парней и девушка катались в 18 км от Владивостока, но внезапно поднялся сильный ветер, и их стало уносить в открытое море. Сапсерферы обратились в экстренные службы и сумели передать спасателям свои координаты. Специалисты МЧС России за час добрались до молодых людей, которые подавали сигналы фонариком на телефоне. Любителей водных прогулок доставили на берег.

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МЧС России
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