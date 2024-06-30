Власти объяснили происхождение громких хлопков в Липецке

Громкие хлопки, которые могут раздаваться в Липецке, связаны с обезвреживанием фрагментов украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Тelegram-канале.

Он заверил местных жителей, что их безопасности ничто не угрожает.

«Друзья, наши специалисты продолжают обезвреживание фрагментов сбитых ночью БПЛА. (...) Взрывотехники соблюдают все меры безопасности», — рассказал глава региона.



ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

Ранее Артамонов заявил, что минувшая ночь была «непростой и неспокойной» для всех. В ночь на воскресенье, 30 июня, девять украинских беспилотников попытались атаковать промышленную зону Липецка. Никто не пострадал.