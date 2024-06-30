Саперы обезвредили украинскую мину у берегов Турции

Украинская мина, которую обнаружили в Чёрном море у берегов Турции, обезврежена сапёрами-водолазами.

Как сообщает газета Milliyet, подозрительный объект находился в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники береговой охраны.

«В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — приводит текст сообщения РИА Новости.



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