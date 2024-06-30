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Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке беспилотников

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотников, их атака оказалась "бессмысленной", сообщил ТАСС представитель НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке дронов
© ТАСС
"30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", - сообщил представитель компании.

Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов над промышленной зоной Липецка.

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ПАО "НЛМК"