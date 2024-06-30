Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке дронов

Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке беспилотников
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотников, их атака оказалась "бессмысленной", сообщил ТАСС представитель НЛМК.
"30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", - сообщил представитель компании.
Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов над промышленной зоной Липецка.