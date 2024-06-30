Рулевой «Беркута» погиб при столкновении с катером в Азове

В городе Азов Ростовской области лодка «Беркут» столкнулась с туристическим катером «Новая Ладога», на борту которого было пять человек, пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел накануне, на повороте, соединяющим канал реки Азовка с Доном, у лодочной станции «Нептун». Катер, к которому была привязана надувная «ватрушка »с двумя людьми, внезапно вылетел из-за изгиба и врезался в лодку.

Рулевой «Беркута» погиб от полученных травм. Медики госпитализировали пассажира лодки с перелом ребра. Экипаж, пассажиры катера и «ватрушки» серьезных травм не получили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».