В китайской провинции Хэнань рухнула перспективная двухступенчатая ракета-носитель Tianlong-3, разрабатываемая компанией Beijing Tianbing Technology Co. О пострадавших не сообщается, пишет Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, в холмистой местности рядом с городом Гуньи. По данным агентства, ЧП произошло во время испытаний ракеты.

Во время статического зажигания девяти двигателей первой ступени, которое должно было осуществляться на земле, ракета взлетела прямо в небо. Через некоторое время двигатели заглохли, аппарат упал, после чего взорвался.

Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.