В Рязани произошел пожар в Доме Циолковского, расположенном улице Вознесенской в центре города. Об этом пишет «Комсомольская правда. Рязань».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 июня. В тушении пожара участвовали 15 представителей экстренных служб и 5 единиц спецтехники. Крыша дома сгорела практически полностью, люди не пострадали.

Семья основоположника практической космонавтики проживала в этом здании, также известном как «Дом Колемина», в 1864 – 1868-ом годах.

В 2016 году, накануне 160-летия ученого, власти города приняли решение снести ветхий двухэтажный дом. Против решения администрации активно выступили градозащитники.

Кроме того, в поддержку сохранения здания выступили президент Федерации музеев космонавтики, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Джанибеков и правнучка Константина Циолковского Елена Тимошенкова. В 2017 году Дом Циолковского был признан выявленным объектом культурного наследия.

Губернатор Николай Любимов пообещал потомкам Циолковского сохранить места в Рязани, связанные с основоположником космонавтики, однако, отметили журналисты, никаких практических мер по сохранению дома не было принято. Активисты неоднократно сообщали, что дом «брошен», находится в «ужасающем состоянии».