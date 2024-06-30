Мошенники запугали томича и украли у него 500 тысяч рублей

В Томске мужчина взял кредиты и перевел деньги запугавшим его мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Росфинмониторинга.

© Газета.Ru

По информации Telegram-канала, с россиянином по телефону связался неизвестный, который представился якобы сотрудником Росфинмониторинга. Незнакомец заявил, что мужчину подозревают в финансировании иностранного государства.

Аферист предложил мужчине избежать ответственности, выполняя его инструкции. Так томич оформил кредиты и в течение нескольких дней перевел все деньги на указанные мошенником счета. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств, когда понял, что его обманули. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте.

До этого пожилая россиянка связалась с телефонной целительницей и потеряла 400 тысяч рублей. Аферистка продала ей нож, который якобы исполняет желания, за 80 тысяч рублей.