В Крыму молодой человек напал на мужчину из-за неправильной лезгинки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на набережной в городе Ялта. По словам очевидцев, 20-летний юноша набросился на танцевавшего лезгинку мужчину из-за того, что тот неканонично исполнял танец. На кадрах с места происшествия видно, как молодой человек набрасывается на танцора со спины и несколько раз пинает его, в результате пострадавший остается лежать на земле.

Нападавший после произошедшего вернулся к просмотру танца в исполнении других исполнителей, продолжая хлопать в ладоши. Информации о состоянии избитого мужчины не поступало.

Сообщается, что в отношении молодого человека составили административный протокол о мелком хулиганстве. По факту инцидента проводится проверка.