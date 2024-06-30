Стало известно о ЧП с вертолетом Ми-8 в Иркутской области

В Иркутской области в воскресенье, 30 июня, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Инцидент произошел в 200 км от Бодайбо. Причина ЧП не называется.

По данным губернатора, на борту находились 7 специалистов «Авиалесоохраны» и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.

Кобзев уточнил, что Ми-8 выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе.

Глава региона отметил, что в ближайшее время на место вылетит другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.