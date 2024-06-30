СК РФ возбудил уголовное дело после сообщений о массовых отравлениях салатом

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о массовых отравлениях салатом «Цезарь» в городе Волжский. Об этом сообщает управление СК РФ по Волгоградской области.

В следственном управлении отметили, что накануне были «выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в городе Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, купленными в местной пекарне».

Пострадавшим потребовалась медпомощь, они были госпитализированы.

«Незамедлительно была организована проверка, по результатам которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности)», — сообщают следователи.



Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование находится на контроле руководства регионального управления СК РФ.

Накануне СМИ со ссылкой на пострадавших сообщали, что в Волжском отравились как минимум пять человек. Они покупали салат «Цезарь» в магазине на улице Харламова.