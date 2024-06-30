Во Франции неизвестные ворвались на свадьбу и открыли огонь

ЧП произошло на свадьбе в городе Тьонвиль. Группа вооруженных лиц ворвалась на мероприятие и начала стрелять по гостям. Один человек погиб, несколько были ранены, пишет Republicain Lorrain.

Накануне вечером в Тьонвиле на свадьбу собралось около сотни человек. Ближе к утру несколько неизвестных лиц, хорошо вооруженных, атаковали зал торжеств Eden Palace. Они открыли огонь по гостям из дробовиков и другого оружия, ранив несколько человек. Когда прибыла полиция, стрелявшие покинули место происшествия.

«Шестерым пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них получили серьезные ранения, скончался молодой человек примерно 20 лет», — пишет издание.



Также легкие ранения получила беременная женщина. В состоянии шока ее доставили в больницу.

Территорию оцепили, в 6:30 воскресенья полиция еще проводила осмотры. На месте происшествия были обнаружены многочисленные гильзы.