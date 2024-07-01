В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 14 тыс. га

Площадь природных пожаров в Бурятии за минувшие выходные увеличилась почти вдвое - до 14 тыс. га, большинство возгораний фиксируется на севере региона. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 1 июля продолжаются работы по тушению шести пожаров: в Северо-Байкальском, Баунтовском эвенкийском, Муйском. Общая площадь - 14 097 га", - отметили в ведомстве.



Также тушат очаг в Кяхтинском районе - он возник накануне и уже локализован на площади 0,1 га. Всего к тушению лесных пожаров в Бурятии привлечены свыше 200 человек, используется 20 единиц техники.

В ряде районов республики на ближайшие дни объявлена высокая пожарная опасность: ожидается жаркая сухая погода, температура воздуха повысится до 34 градусов.

На территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, в Баунтовском эвенкийском районе - режим ЧС муниципального характера.