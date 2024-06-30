Пассажиры рейса Azur Air Москва — Анталья не могут вылететь из Внуково уже шесть с половиной часов. Рейс постоянно переносят на полчаса. Представители компании в воскресенье, 30 июня, сообщили, что перенос происходит из-за технической неисправности самолета.

— Авиакомпания была вынуждена задержать рейс ZF-1003 из-за выявления технической неисправности самолета. Принято решение об использовании резервного воздушного судна, — цитирует слова представителей Azur Air «360.ru».



В компании заверили, что на время ожидания рейса пассажирам предоставили услуги «в соответствии с федеральными авиационными правилами».

Пассажиры рейса Azur Air Москва — Анталья рассказали, что, пока они ждали вылета в салоне Boeing 767-300 без кондиционеров, 12-летней девочке стало плохо. У нее из носа пошла кровь. Сейчас с девочкой все в порядке.

Ребенку стало плохо в самолете, который не может вылететь в Анталью

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Речь идет о случае, произошедшем 20 июня с летевшим из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды Boeing 737. Борт временно отстранили от полетов до замены стекла.