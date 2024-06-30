Работник завода в Ленинградской области упал в дробильную установку

Работник Пикалевского глиноземного завода в Ленинградской области упал в дробильную установку и не выжил. Об этом пишет 78.ru.

© Lenta.ru

19-летний юноша при выполнении работ по очистке железнодорожных путей на участке разгрузки вагонов в российском регионе почувствовал недомогание, потерял сознание и упал на край бункера подачи известняка, который не был огорожен.

«Вследствие начавшихся судорог тело соскользнуло в бункер высотой шесть метров и по транспортерной ленте было выброшено в дробильную установку», — говорится в сообщении.



Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти работника. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии, проводится проверка.

Ранее сотрудники правоохранительных органов открыли огонь для задержания петербуржца, который напал с отверткой на фельдшера скорой помощи.