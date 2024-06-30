Ребенку стало плохо в самолете, который не может вылететь в Анталью

В аэропорту Внуково ребёнку стало плохо в душном самолёте, который не может вылететь в Турцию уже более семи часов. У 12-летней девочки пошла кровь из носа, сообщает Telegram-канал Shot.

Пассажиры рейса Azur Air Москва — Анталья рассказали, что ждали вылета в Boeing 767-300. По их словам, в лайнере не работали кондиционеры, душно было всем, но особенно страдали дети. Так, 12-летняя девочка стала жаловаться на ухудшение самочувствия, после чего у неё пошла кровь из носа. Ребенка увели в здание аэропорта, где оказали медпомощь. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Сотни пассажиров застряли во Внуково

Воскресный рейс в Анталью задерживается уже на 7 часов.

Вылет был запланирован на 03:15. Однако отправление переносили около десяти раз, каждый раз откладывая его на 30 минут. После посадки более 300 пассажиров вернули в аэропорт.