В Кемеровской области нашли живым пропавшего двухлетнего мальчика

В Кузбассе нашли живым двухлетнего мальчика, который сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку. Об этом сообщает УМВД по Кемеровской области.

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Ребенок пропал в селе Салтымаково, мать оставила двухлетнего сына под присмотром бабушки, в какой-то момент пожилая женщина отвлеклась и малолетний внук отправился на самостоятельную прогулку.

Пропавшего искали около 12 часов, обнаружить ребенка удалось в ночь на 30 июня, спящего в траве у дороги мальчика заметил участковый полиции. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

После осмотра медиками мальчик был передан законным представителям. В отношении 26-летней матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в селе Юрьевка Павлоградского района области двухлетний мальчик сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку. Сотрудники полиции организовали незамедлительный поиск ребенка, информацию об этом также передали сотрудникам Пограничного управления, чья застава находится в радиусе розыска. Пропавшего обнаружили пограничники утром 23 июня. Мальчик один сидел на опушке леса. Беглеца передали бабушке.