Жертвами трех терактов в Нигерии стали 18 человек

Террористы-смертники устроили взрывы на свадьбе, похоронах и в больнице города Гвоза на северо-востоке Нигерии. В результате погибли 18 человек, еще 30 пострадали. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

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— Среди жертв есть дети и беременные женщины. Пострадавшие госпитализированы с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей, — передает слова гендиректора главка ведомства в штате Борно Баркиндо Саиду Reuters.



Отмечается, что все три нападения были совершены по-отдельности. В штате есть две группы террористов, которые борются в влиянием запада. Ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна группировка.

23 июня боевики напали на единственный православный храм в Дербенте — Покровский собор, а также на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после террористических актов в Дагестане пригрозил кровной местью семьям террористов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Рамзан Кадыров, говоря о кровной мести семьям террористов, подразумевал то, что борьба с радикалами должна быть жесткой.