В Петербурге завершены поиски семилетней девочки, брошенной в лодке

В Санкт-Петербурге спасатели нашли пропавшую семилетнюю девочку, которая осталась одна в надувной лодке в Финском заливе, сообщает МЧС России. Школьница была в лодке вместе с отцом и 13-летним братом, но в какой-то момент мальчик выпал за борт, а отец бросился за ним в воду.

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Отец с двумя детьми, дочь 7 лет и сын 13 лет, плавали на надувной лодке в акватории Финского залива. Мальчик выпал за борт, и отец прыгнул за ним в воду, оставив девочку в лодке, — указано в сообщении.



После этого мужчина и ребенок выбрались на берег, а через некоторое время в прибрежной зоне была обнаружена пустая лодка. Поисковая операция длилась пять часов, спасателям удалось установить местоположение девочки. Оказалось, что лодку стало сносить течением, поэтому она решила вплавь добраться до берега. В ведомстве добавили, что школьницу госпитализировали, однако информация о ее состоянии не уточняется.

Ранее сообщалось, что на пляже Булатниковского пруда отдыхающие более четырех часов купались в водоеме, рядом с которым лежал труп в мешке. По словам очевидцев, они сразу же вызвали экстренные службы. Тело несколько часов пролежало на земле при 30-градусной жаре.