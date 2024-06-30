Проводник поезда рассказал о первых минутах после аварии в Коми

В первые секунды после схода пассажирского поезда с рельсов трудно осознать, что это может произойти с «такой мощью». Об этом РИА Новости рассказал проводник одного из вагонов состава Воркута - Новороссийск, который на днях перевернулся в Коми.

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«Подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал», - вспоминает Михаил Омельченко.



Он отметил, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники.

Напомним, ранее пострадавшая в железнодорожной аварии рассказала «Звезде» о том, как все случилось. Инспектор транспортной безопасности в момент ЧП находилась на нижнем месте в купе.

Она рассказала, что при сходе вагона с рельсов ее кидало по всему купе. Женщина падала и много раз ударялась. Потом она смогла выбраться из поезда. Шел сильный дождь, было холодно.