Собаку закрыли в запертой машине на 30-градусной жаре в Москве

В районе Очаково-Матвеевское Москвы, по адресу Нежинская улица, прохожие обнаружили собаку, оставленную внутри закрытого автомобиля. По словам очевидца, животное было заперто в машине во время жаркой погоды на несколько часов.

Очевидцы рассказали, что изначально заметили собаку утром и, вернувшись на место через несколько часов, обнаружили, что животное все еще заперто и продолжает лаять.

Уточняется, что на место происшествия выехали спасатели, передает издание «360.ру».

25 июня сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли 48 лошадей из сгоревшей конюшни в Мытищах. Пожар произошел в конноспортивном клубе в деревне Ульянково. Пламя охватило крышу здания конюшни.

В марте сотрудники Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы во время сортировки мусора спасли котенка, попавшего на конвейер с отходами. Животное оказалось в кузове мусоровоза и находилось там, пока спецмашина собирала отходы по дворам Москвы. После того как котенок прибыл вместе с мусором в комплекс, он попал в разрыватель пакетов.