Дети массово отравились в лагере в Башкирии

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с острой кишечной инфекцией у детей в ДОЛ «Уральские зори» в Абзелиловском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Выявлен один ребенок с признаками заболевания. Остальные дети, которые ранее обращались с жалобами на симптомы ОКИ, обследованы и находятся под медицинским наблюдением», — говорится в публикации.



Уточняется, что Центр гигиены и эпидемиологии исследует пробы пищевой продукции и сырья, персонал обследовали, кроме того, была проведена проверка санитарного состояния объекта.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация находится под контролем.

До этого жители Пензы сообщили в соцсетях о массовом отравлении детей в местном лагере «Белка». Жительница Пензы Светлана рассказала «Газете.Ru», что симптомы отравления у ребят, отдыхавших в лагере «Белка», появились через два дня после начала смены. Она отметила, что отравившихся воспитанников было много — вожатые просили родителей забрать детей домой.