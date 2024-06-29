Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще три населенных пункта Белгородской области. В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. <...> По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков.



Он добавил, что в поселке Совхозный Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, повредив крышу и навес. В селе Богун-Городок Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего в одном частном доме выбиты окна и повреждена кровля. Оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.