Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей и уехал на СВО

Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей, а потом уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину по контракту, чтобы избежать следствия. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Отмечается, в 2023 году пострадавшая Ирина заключила договор на строительство дома с компанией ООО «Амулет». Первый этап работы был выполнен хорошо и в срок. Однако на этапе заключения второго договора компанию продали, после чего начались проблемы со сроками сдачи объекта.

Ирана решила расторгнуть договор, а также выяснила, что новыми владельцами фирмы стали некие Вылегжанин и Черных. Затеи женщина обратилась в полицию. Дело завели, вскоре обнаружились новые пострадавшие. Общий ущерб от кампании составил более 15 миллионов рублей.

В России укравший более 350 миллионов рублей чиновник ушел на СВО

Следователи по делу рассказали Ирине, что на Черных написаны десятки заявлений о мошенничестве, однако мужчина подписал контракт и уехал на СВО. Тем не менее он продолжает угрожать Ирине даже из зоны боевых действий.

«Приезжай-ка ко мне, разок голову из автомата стрельну. Чтобы серое вещество заработало», — написал он.



Ранее суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении 23 мошенников, которые продавали пенсионерам биологически активные добавки (БАД) под видом дорогих лекарств. Их приговорили к различным срокам наказания — от условного лишения свободы до десяти лет колонии строгого режима.