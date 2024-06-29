Отдыхающие в Подмосковье четыре часа купались в пруду рядом с телом в мешке

Тело в мешке, оставленное у кромки пляжа Булатниковского пруда, много часов соседствовало с купающимися местными жителями. В итоге труп заметили и вызвали полицию.

Труп человека в мешке был обнаружен на берегу Булатниковского пруда в Подмосковье. Тело пролежало в траве возле воды около четырех часов, пока отдыхающие все это время купались на пляже неподалеку.

В это время дня температура воздуха достигла 30 градусов. После того как подозрительный мешок все же заметили, отдыхающие позвонили в полицию. Через некоторое время сотрудники МВД огородили территорию, а на месте начал работать следователь. Об этом, со слов местных жителей, сообщил корреспондент РИА Новости.

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