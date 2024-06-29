Подростка изрезали за продажу бракованной видеокарты

В Оренбурге мужчина избил и изрезал 17-летнего подростка, который незадолго до этого продал ему видеокарту. Покупатель посчитал, что карта бракованная, и пришел разбираться домой к продавцу. О происшествии со ссылкой на слова пострадавшего пишет Shot.

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Подросток живет один, подрабатывает компьютерным мастером и продает видеокарты. Нападавший принес нож с собой, а после недолгого разговора дважды ударил им молодого человека в ногу. Затем он переоделся в чистую одежду, взятую с собой, и ушел.

Скорую пострадавший вызвал себе сам. После восстановления он узнал, что напавшего на него задержали, но потом отпустили. Теперь подросток боится выходить на улицу и написал обращение в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону участника боевых действий на Украине избили после того, как он попытался поднять упавший электросамокат. Военный понял, что тот сломан, и положил его обратно на асфальт, после чего на него напал прохожий.