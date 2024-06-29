Массовое отравление салатом «Цезарь» произошло под Волгоградом

В городе Волжский Волгоградской области 5 человек отравились салатом «Цезарь» и попали в больницу. Об этом сообщает издание «Блокнот Волжский» со ссылкой на пострадавшую жительницу.

Накануне в редакцию издания обратилась местная жительница, сообщившая о массовых отравлениях салатом «Цезарь». По ее данным, пострадали минимум пять человек.

Жительница рассказала, что отравилась она, ее 6-летняя дочь и сестра. В этом, как она считает, виноват салат «Цезарь», приобретенный в магазине «Печка» на улице Харламова.

«Наутро нам троим стало плохо, и всех увезли в больницу с острым отравлением», — заявила пострадавшая.



Она отметила, что в чатах микрорайона нашлись мужчина и девушка, которые также в этот день ели «Цезарь» и попали в больницу. Также появились данные о госпитализации 6-летней девочки.

Пострадавшие передали данные о магазине контролирующим организациям, а одна из женщин даже заморозила образец салата в морозилке холодильника — в качестве улики.

Официальной реакции Роспотребнадзора и волгоградских властей пока не было.