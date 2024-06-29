В двух детских лагерях произошли массовые отравления

В лагере под Магнитогорском произошло массовое отравление детей. По предварительным данным, пострадали свыше 40 человек, пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел во вторник, 29 июня, в лагере «Уральские зори». Дети рассказали родителям, что в «среду в их медпункт была очередь примерно из 40 с лишним человек».

По словам школьников, у всех пострадавших были схожие симптомы: боль в животе, тошнота, высокая температура.

Журналисты отметили, что аналогичный случай произошел в пензенском лагере «Белка». В этом учреждении почувствовали себя плохо свыше 30 детей.

В российском регионе произошло массовое отравление

Информация об инциденте попала в прокуратуру Железнодорожного района Пензы. Правоохранители начали проверку.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 18 июня СК РФ возбудил уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере «Юбилейный» на юге Сахалина.