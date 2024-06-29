Тело 24-летнего участника реалити-шоу найдено около трупа его 22-летней невесты

Тела 22-летней Лорен Эванс и 24-летнего Даниэла Даффилда обнаружены в Кэнноке, Стаффордшир, Англия, 25 июня.

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Как передает The Guardian, вскрытия тел прошли в пятницу. Официальная причина смерти молодых людей станет известна по результатам экспертиз.

Эванс училась на медсестру и психотерапевта в университете, была на последнем курсе. Даффилд работал фельдшером "скорой помощи" и стал известен после появления в реалити "999: На передовой". Это британское телешоу, рассказывающее о работе парамедиков в чрезвычайных ситуациях. Программа выходит с 2017 года.

Коллеги отзываются об обоих погибших в самых хвалебных тонах.

Детектив, занимающийся расследованием трагедии, акцентировал, что семьи молодых людей эмоционально опустошены произошедшим и настоятельно призвал соблюдать их право на частую жизнь и не спекулировать на инциденте.

Между тем в соцсетях - многочисленные комментарии от родных и близких. В частности, Бекки, кузина Даффилда, написала, что ее двоюродный брат "проиграл битву за свое психическое здоровье".