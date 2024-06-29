В посольстве РФ подтвердили гибель россиянки в Турции
Гражданка России погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей АЭС «Аккую» в Турции. Несчастный случай подтвердили в посольстве России в Анкаре, передает РИА Новости.
«По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России», — сказали в посольстве.
В дипмиссии отметили, что по поводу ДТП поступает много противоречивой информации и попросили доверять только официальным источникам.
В Турции рядом с АЭС «Аккую» в массовом ДТП погибла россиянка
В субботу СМИ сообщили, что в Мерсине на юге Турции водитель автобуса перевозил рабочих, задействованных на строительстве АЭС. Шофер не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и врезался в легковой автомобиль и другой автобус.
По данным источников, погибли два человека, еще 35 человек получили травмы.
Проектная компания «Аккую Нуклеар» заявила, что будет добиваться наказания для виновников аварии.