В посольстве РФ подтвердили гибель россиянки в Турции

Гражданка России погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей АЭС «Аккую» в Турции. Несчастный случай подтвердили в посольстве России в Анкаре, передает РИА Новости.

«По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России», — сказали в посольстве.



В дипмиссии отметили, что по поводу ДТП поступает много противоречивой информации и попросили доверять только официальным источникам.

В Турции рядом с АЭС «Аккую» в массовом ДТП погибла россиянка

В субботу СМИ сообщили, что в Мерсине на юге Турции водитель автобуса перевозил рабочих, задействованных на строительстве АЭС. Шофер не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и врезался в легковой автомобиль и другой автобус.

По данным источников, погибли два человека, еще 35 человек получили травмы.

Проектная компания «Аккую Нуклеар» заявила, что будет добиваться наказания для виновников аварии.