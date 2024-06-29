Мужчину забили насмерть на северо-западе Москвы

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств смерти мужчины в проезде Стратонавтов, погибшего в результате нападения группы лиц. Об этом в субботу, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По предварительной информации, в проезде Стратонавтов произошел конфликт между мужчиной и группой из четырех человек. В ходе словесной перепалки, злоумышленники нанесли телесные повреждения мужчине 1986 года рождения, он скончался на месте.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также привлечение виновных лиц к уголовной ответственности по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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14 июня полицейские задержали двоих жителей Пушкина, подозреваемых в избиении мужчины до смерти. убийство произошло в поселке Софрино. Между тремя мужчинами разгорелась ссора, в ходе которой двое их них начали избивать оппонента. После драки злоумышленники скрылись, а потерпевший скончался в больнице.