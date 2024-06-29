В Амурской области ночью на улице нашли ребенка

В Свободном волонтеры нашли на улице шестилетнюю девочку, ребенок не смог объяснить, почему бродил по городу ночью один. Об этом сообщает портал «Порт Амур».

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Ребенка без сопровождения взрослых обнаружили около двух часов ночи 29 июня, девочка находилась на улице одна. Волонтерам она назвала свое имя, но не сумела назвать адрес проживания.

Поисковики разместили ориентировку с приметами найденной девочки в социальных сетях, через некоторое время с ними на связь вышли ее родители. Ребенок передан законным представителям, по какой причине она оказалась ночью на улице не уточняется.

До этого сообщалось, что в селе Юрьевка Павлоградского района области двухлетний мальчик сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку. Сотрудники полиции организовали незамедлительный поиск ребенка, информацию об этом также передали сотрудникам Пограничного управления, чья застава находится в радиусе розыска. Пропавшего обнаружили пограничники утром 23 июня. Мальчик один сидел на опушке леса. Беглеца передали бабушке.

Ранее полиция нашла бабушку мальчика, которого оставили в поселке на Кубани.