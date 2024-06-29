Родители в Магнитогорске сообщили о массовом отправлении детей в лагере

В Магнитогорске (Челябинская область) родители сообщили о массовом отправлении детей, которые отдыхают в лагере «Уральские зори». Дети почувствовали себя плохо в начале недели, но руководство лагеря родителей о ЧП не оповестило.

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«В лагере „Уральские зори“ массовое отравление еще со вторника. Администрация не отвечает на вопросы, родителей не оповестили о ЧП, детей просто закрыли по палатам и не разрешали звонить домой», — пишут родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».



Другие дети, отдыхавшие в лагере, также пожаловались на плохое самочувствие.

«На сончасе детей начало рвать… Позже звонит и говорит, что у него температура 38, и просит его забрать, потому что ему плохо… Детей и до нас привозили, врачи в приемном покое об этом сами говорили. Также с нами в очереди сидели родители с детьми с температурой 38-39», — рассказала Светлана С.



Елена М. сообщила, что 29 июня утром забрала дочь из лагеря.

«Предложили госпитализацию. Диагноз кишечная инфекция неуточненного характера… В поликлинике сказали, что за эти дни мы не первые из лагеря», — добавила она.



Редакция URA.RU направила запрос в детский оздоровительно-образовательный комплекс «Уральские зори». Ответ будет опубликован после получения.