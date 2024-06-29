Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга

Пассажирский лайнер CRJ-200, принадлежащий авиаперевозчику «ЮВТ Аэро», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства пояснил, что никто не пострадал, самолет не получил повреждения. Он добавил, что пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж.

На фоне инцидента, заметил источник, аэропорт ввел временные ограничения на прием воздушных судов, диспетчер отправил три борта на запасные аэродромы.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, констатировал источник.