Мошенники обманули бухгалтера футбольного клуба ЦСКА на 600 тысяч рублей

Мошенники обманули бухгалтера футбольного ЦСКА на 600 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, аферисты позвонили 47-летней женщине и убедили ее перечислить им сбережения в целях безопасности, сообщив, что ее счета находятся под угрозой.

© News.ru

Как стало известно канала, первый звонок на телефон бухгалтера поступил днем 8 июня: неизвестные представились сотрудниками ОМС и сказали, что ей нужно поменять страховой полис. Для этого нужно было назвать четырехзначный код, который пришел ей на телефон, женщина, не раздумывая, продиктовала цифры, после чего услышала в трубке нецензурную брань. В этот момент пострадавшая поняла, что ее обманули.

Авторы канала утверждают, что спустя некоторое время на WhatsApp потерпевшей пришло сообщение о взломе аккаунта, чтобы вернуть доступ, ей посоветовали перезвонить на номер, «принадлежащий Госуслугам». На звонок женщины ответила девушка, которая перевела жертву на «специалиста Сбербанка» Николая Соболева. Тогда собеседник заявил, что бухгалтеру нужно срочно спасать сбережения, поскольку с ее счетов пытаются перевести 950 тысяч рублей.

Когда потерпевшая отправила необходимую сумму, Соболев сообщил, что его рабочее время закончилось и он свяжется с ней уже завтра. По информации канала, звонка не последовало и женщина обратилась в полицию.

Ранее мошенники обманули доктора физико-математических наук из Санкт-Петербурга на 3,2 млн рублей. Аферисты позвонили заведующему кафедрой одного из местных вузов и предложили разместить его работы на «Википедии».