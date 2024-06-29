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В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину

В Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте полиции украинской столицы.

В Киеве задержали взорвавшего гранату мужчину
© globallookpress.com

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину, повредившего средства передвижения. Ему предъявили обвинения по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра. За это правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее в Одессе задержали публиковавших перемещения военкомов и Вооруженных сил Украины (ВСУ) блогеров. По данные Службы безопасности Украины, блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп.

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