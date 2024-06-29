В Севастополе неизвестный голый мужчина напал на двух пожилых женщин. Он подошел к пенсионеркам, которые стояли у остановки и внезапно начал их избивать ногами. Об этом сообщает Baza.

«[Пожилые] женщины стояли с собакой у остановки, как вдруг к ним подошел неизвестный обнаженный мужчина и сразу начал избивать. Одна пенсионерка упала сразу, другая чуть поодаль — ее нападавший бил ногами. Затем он вернулся к лежащей женщине и начал бить по голове», — передают авторы канала.



В результате одна из женщин была госпитализирована.

Далее, отмечают авторы канала, мужчина напал на двух других людей. Но те уже смогли дать отпор нападавшему. Голого дебошира забрали в полицейский участок.