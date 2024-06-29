Туристы в Анапе покинули пляжи из-за авиационной опасности

Авиационную опасность объявили на пляжах Анапы в поселке Витязево около 10 утра по местному времени 29 июня, сообщает издание KubanPress. Находящиеся у моря люди начали массово покидать места отдыха.

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«Только что передали авиаопасность, весь пляж эвакуируется. <...> Жутко, опасно. Все смотрят в небо», — рассказал один из очевидцев.



При ракетной атаке на Севастополь пострадали три человека

Людей оповестили при помощи громкоговорителя. На опубликованных кадрах видно, как туристы с вещами уходят от моря.

Напомним, несколько дней назад ракетному обстрелу подвергся Севастополь. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе дети. После этого часть пляжей предложили закрыть.