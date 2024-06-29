В Амурском заливе сотрудники МЧС спасли троих сапсерферов

Специалисты МЧС России спасли троих сапсерферов в Амурском заливе. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном канале.

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В МЧС пояснили, что во Владивостоке трое молодых людей пошли кататься на досках и любоваться закатом, планировали сделать красивые фотографии.

Через некоторое время сильный ветер и волны стали уносить их в открытое море. Ребята позвонили спасателям и сообщили свои координаты.

Сотрудники ведомства через час обнаружили двух молодых парней и девушку, которые подавали сигналы фонариками на телефонах, доставили их на берег.

Ранее сообщалось, что в акватории Финского залива полицейские помогли пятерым сапсерферам, которых уносило в открытое море, добраться до берега.