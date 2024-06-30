Мужчину расстреляли в Воронеже из-за парковки

В Воронеже мужчина получил ранения в живот и ногу после конфликта из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел у жилого комплекса «Дельфин». Между людьми возник конфликт из-за того, что во дворе стоял неправильно припаркованный автомобиль. В скором времени словесная перепалка переросла в стрельбу из травматического пистолета.

В результате произошедшего один из участников конфликта получил ранения в живот и ногу. Более подробной информации о его состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого во Франции неизвестные открыли стрельбу во время празднования свадьбы в банкетном зале, где находилось около 100 человек. Четыре человека получили серьезные огнестрельные ранения. Также беременную женщину госпитализировали в состоянии шока с ранением легкой степени тяжести. Одного из получивших травмы гостей спасти не удалось.