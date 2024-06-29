Более 120 дельфинов выбросились на берег  в США

На побережье у мыса Код 28 июня выбросились 125 атлантических дельфинов, не менее десяти из них погибли.

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Сотрудники Фонда подтвердили, что пытались спасти как можно больше животных, оказавшихся на берегу.

Часто играющие со сверстниками юные дельфины успешнее размножаются

Сначала команда добиралась до места пешком по мелководью, затем пыталась вручную оттащить дельфинов туда, где уровень воды более высокий.

Это крупнейший массовый выброс на берег за 25 лет. Причины, по которой дельфины выбрасываются на берег, пока не установлены, пишет РЕН ТВ.

Ранее "СП" писала, что рекордно низкий уровень льда в Антарктиде в 2023 году привел к большим потерям популяции антарктических пингвинов. Такие данные приводит научный журнал Antarctic Science.