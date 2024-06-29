В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек

Общежитие загорелось в подмосковной Балашихе, в результате погибли пять человек, трое спасены. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

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"В результате пожара в общежитии по улице Керамическая погибли пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек", - сказал собеседник агентства.



В Челябинске произошел пожар на территории рынка

В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили ТАСС факт пожара, уточнив, что он произошел по адресу: улица Керамическая, 16, площадь возгорания 40 кв. м.

"В 00:14 мск объявлена локализация пожара, в 00:19 мск - ликвидация открытого горения", - добавили в главке.



Здание, где произошел пожар, двухэтажное, старой постройки.