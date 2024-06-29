Названа предварительная причина смертельного пожара в общежитии Балашихи

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе, жертвами которого стали пять человек, предварительно, произошел из-за курения. Такую причину назвали в управлении Следственного комитета России по Московской области, передает ТАСС.

В ведомстве допустили, что смерти людей наступили в результате отравления продуктами горения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи начали проводить допросы.

До этого выяснилось, что в пострадавшем от огня общежитии в Балашихе отсутствовали системы пожаротушения.

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В оперативных службах подчеркнули, что уже в 2016 году здание было изношено на 63 процента. Общежитие было сдано в эксплуатацию еще в 1949-м.

В ночь на 29 июня на Керамической улице в Балашихе загорелось общежитие. Оперативные службы отчитались позже о троих спасенных.