В подмосковном отеле выявили кишечные инфекции

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью организовало эпидемиологическое расследование по факту выявления острых кишечных инфекций у детей, отдыхающих в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Специалисты отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследовали персонал отеля и санитарное состояние объекта. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Деятельность пищеблока приостановлена. Дети находятся под наблюдением медиков, их состояние удовлетворительное. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в Дагестане из-за отравления в больницы попали 84 жителя Буйнакска. Сообщалось о госпитализации в общей сложности почти 300 человек. После этого в офисе местного водоканала прошли обыски.