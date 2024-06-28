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Прибывший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море.

Прибывший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
© РИА Новости

Об этом сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

«Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане.

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