Прибывший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море.

Об этом сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

«Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкёй после того, как встал на якорь», — приводит сообщение РИА Новости.



Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане.