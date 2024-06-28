Тело женщины с повреждениями в области головы обнаружили в Москве

Тело 33 летней женщины с телесными повреждениями в области головы обнаружили в квартире жилого дома на Родниковой улице. Об этом в пятницу, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

По предварительным данным, увечья женщине нанес ее сожитель 1986 года рождения, который проживал с ней в квартире.

По факту произошедшего прокуратурой Троицкого и Новомосковского административных округов проводится процессуальная проверка. Ведомство контролирует ход и дальнейшие результаты проверки.

17 июня В квартире жилого дома на улице Бутлерова обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, ударивший его ножом мужчина сбежал. С места преступления были госпитализированы еще двое мужчин. По предварительной версии, ножевые ранения им нанес их знакомый. Позднее один из них скончался в больнице. Позже оперативники задержали злоумышленника, подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство в Конькове.

Задержанным оказался 63-летний уроженец Ростовской области. В ближайшее время его доставят на допрос.