Удар молнии отправил в больницу семь детей

В американском штате Юта госпитализировали семь детей после удара молнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Севир. По его данным, всего удар почувствовали 50 несовершеннолетних.

Около 50 детей испытали удар молнии, в результате чего семеро из них были доставлены в больницу по медицинским показаниям из-за поражения электрическим током, — сказали в офисе шерифа.



По информации СМИ, дети вышли на пешую прогулку, но внезапно началась гроза и молния ударила в землю рядом с ними. Уточняется, что никто из детей серьезно не пострадал.

Ранее колесо обозрения с людьми остановилось в Нефтекамске из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В двух кабинках колеса находились шесть человек, трое из них — дети.

До этого подросток скончался в результате удара молнии в Оханском округе Пермского края. По словам пресс-секретаря администрации Нытвенского округа Натальи Быстровой, в момент трагедии 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом на реке Каме. Мужчина попытался реанимировать сына, однако ему так и не удалось спасти жизнь мальчику. Приехавшие на место врачи констатировали его смерть. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту случившегося.