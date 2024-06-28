Учительница скончалась во время вручения аттестатов выпускникам

Учительница лицея № 5 в Волгограде Марина Шилина умерла на церемонии вручения аттестатов выпускникам, информирует V1.ru. По данным портала, женщине резко стало плохо на сцене музыкального театра. Педагог потеряла сознание и не пришла в себя.

11-х классов происходило вручение аттестатов в театре музыкальной комедии, церемония подходила к концу и оставалось вручить аттестаты последнему классу. Когда все ученики поднялись на сцену, Марине Евгеньевне резко стало плохо, и она упала, потеряв сознание, в себя так и не пришла, — поделились участники церемонии.



Выпускники школы рассказали о первых минутах после того, как учительнице стало плохо. По словам учеников, ничего не предвещало беды.

Учительница умерла на уроке

Лицеисты утверждают, что Марина Шилина была энергична и весела в день вручения аттестатов. Учительница обнимала и поздравляла выпускников. Когда педагог потеряла сознание, участники церемонии собрались вокруг нее. Затем занавес закрылся и учительницу забрала скорая. Лицеисты ждали около 40 минут, но после этого сразу поехали на выпускной. Тогда никто не знал о смерти Шилиной. Погибшей было 60 лет. В администрации лицея выразили соболезнования родным и близким Шилиной.

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